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Спорт

Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету

Украинская пара фигуристов заявила о намерении говорить на русском языке на Олимпиаде

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинские фигуристы Артем Даренский и Софья Голиченко, выступающие в парном катании, предпочли разговаривать на Олимпиаде в Пекине на русском языке вопреки запрету Минспорта Украины. Их слова приводит РИА Новости.

Спортсмены отметили, что они сами принимают решение, на каком языке общаться на Олимпиаде. «Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском. Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском», — рассказал Даренский.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, а Магучих — бронзовым призером Токио-2020. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дарья Коршунова
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