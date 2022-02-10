Российский «Союз» стартовал с космодрома во Французской Гвиане

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию.

Запуск осуществили с 34 космическими аппаратами OneWeb в 21:09 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Прошлый запуск прошел 27 декабря с космодрома Байконур, когда стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb. В рамках миссии запуска № 37 впервые с космодрома Байконур будет осуществлен запуск 36 космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ» для среднетяжелой ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в конце 2025 года. Эскизное проектирование изделия было завершено в 2021 году. Отмечается, что «Фрегат-СБУ» от «Фрегата-СБ» будет отличаться увеличенным размером сбрасываемого блока баков, позволяющего вмещать шесть тонн топлива вместо трех.