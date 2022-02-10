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В Турции анонсировали полет палубного Bayraktar

Первый полет палубного беспилотника Bayraktar TB3 состоится в 2022 году

Фото: Shutterstock

Секретариат оборонной промышленности Турции планирует в 2022 году впервые поднять в воздух новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Издание Defence Turk анонсировало первый полет палубного беспилотника Bayraktar TB3.

Беспилотник получит двигатель PD-170 турецкого производства. TB3 сможет брать до 280 килограммов полезной нагрузки, а время автономного полета составит 50 часов.

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В публикации предположили, что Bayraktar TB3 войдет в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля (УДК) Anadolu. На корабле разместят до 40 беспилотников, а бортовое оборудование Anadolu позволит одновременно использовать десять дронов.

В феврале источники в Минобороны России сообщили, что российские истребители Су-30СМ2 смогут управлять ведомыми беспилотниками С-70 «Охотник».

В декабре издание The Drive назвало российский беспилотник «Орион» конкурентом турецкому Bayraktar TB2. В публикации отметили, что российская разработка может сбивать другие БПЛА.

Ранее в том же месяце заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Юрий Муравкин также говорил, что Bayraktar TB2 остается легкой целью для российских комплексов «Панцирь».

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Даниил Иринин
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