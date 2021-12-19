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Bayraktar назвали «лакомой» целью для российских «Панцирей»

Муравкин назвал беспилотники Bayraktar легкой и лакомой целью для комплексов «Панцирь»

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Юрий Муравкин назвал турецкие ударные беспилотники Bayraktar «лакомой» целью для российских ракетных комплексов «Панцирь» в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Муравкина, беспилотник является для «Панцирей» самой удобной мишенью. «Никакой сложности, если даже расчет подготовлен на оценку "удовлетворительно", я вас уверяю, не представляет. Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень», — отметил он.

Ранее начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков рассказал, что за время военного конфликта в Сирии и Ливии комплексы «Панцирь-С1» уничтожили более 40 дронов Anka и Bayraktar. По его словам, российская система ПВО полностью контролирует полеты турецких беспилотников.

Марина Совина
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