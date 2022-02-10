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В Минпросвещения рассказали о судьбе уволившейся из-за стихов Хармса учительницы

В Минпросвещения заявили, что уволенный за чтение стихов педагог не хочет работать в школе

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Учительница гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, не планирует работать в школе. О судьбе россиянки рассказали в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

«Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе», — сказали в ведомстве.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал восстановить в правах уволенную из школы россиянку. Он также заявил, что административные работники должны более чутко относиться к учителям и добавил, что ведомство проверит инцидент.

Российская учительница сообщила об увольнении за чтение стихов Хармса и Введенского в воскресенье, 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». В школе ее попросили написать заявление об увольнении.

При этом власти Санкт-Петербурга заявили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление. Они пояснили, что изначально урок должны были посвятить Дню героев 9 декабря, приуроченному к битве под Москвой, но учительница поменяла тему, никого не предупредив.

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Анастасия Шейкина
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