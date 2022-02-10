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На Украине предложили нанести удары по российским военным заводам

Военный эксперт Бадрак предложил нанести удары по российским военным заводам

Фото: Pixabay

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак в эфире на телеканале «Апостроф» выступил с предложением нанести удары по российским военным заводам.

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — заявил он.

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Эксперт отметил, что у Украины имеются технологии, позволяющие создать подобные снаряды, однако единственный доступный для Киева способ их запустить — сделать это с самолета.

Ранее стало известно, что на Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей. Решение предоставить оружие украинской стороне подтвердила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. Данные ракеты способны поражать вертолеты и самолеты, летящие на высоте от 180 до 3800 метров. Чтобы произвести выстрел из «Стингера», достаточно одного солдата, который был бы обучен обращаться с комплексом.

Марина Совина
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