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Спорт

В Олимпийском комитете США оценили ситуацию с Валиевой

В Олимпийском комитете США заявили, что в деле Камилы Валиевой речь идет о чистом спорте
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Toby Melville / Reuters

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман высказалась о возможном применении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. Ее слова приводит в Twitter журналист USA Today Кристин Бреннан.

Представитель организации подчеркнула, что не обладает всей информацией по делу, однако чувствует обеспокоенность по этому поводу. «В подобных ситуациях речь идет не только о золоте. Речь идет о честном спорте и ответственности», — заявила она.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов Игр в Пекине. Победные прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото.

Анастасия Борисова
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