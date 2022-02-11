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Сбежавшего в Белоруссию польского солдата посоветовали показать психиатру

Представитель Минобороны Польши посоветовал белорусам показать солдата Чечко к психиатру
Эмиль Чечко

Эмиль Чечко. Кадр: РИА Новости

Судя по заявлениям польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, его необходимо показать психиатру для проведения экспертизы. С таким советом к белорусским следователям обратился представитель Министерства национальной обороны Польши, передает РИА Новости.

«Если этот солдат говорит такие вещи по собственной воле, то мы бы посоветовали назначить ему психиатрическую экспертизу. Если он действительно болен, то использовать его в пропагандистских целях — это бесчеловечно», — заявил представитель Минобороны.

Ранее Чечко рассказал, что под руководством сотрудников польской военной контрразведки солдаты системно убивали десятки мигрантов. По его словам, в первом массовом расстреле он принял участие 9 июня. Солдат отметил, что в течение десяти дней его пребывания на местах расстрелов могли быть убиты от 200 до 700 человек.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных сил (ВС) Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую территорию 16 декабря, после чего попросил убежище. Он заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Европейский союз (ЕС). За несколько месяцев до побега солдата в Белоруссию польский суд приговорил его к лишению свободы на шесть месяцев за избиение собственной матери.

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Николай Чигасов
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