Коалы признаны вымирающим видом

Австралийская коала была официально признана видом, находящимся под угрозой исчезновения, — разрушение среды обитания, болезни и изменение климата привели к быстрому сокращению популяции животного. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правительство Австралии внесло коалу в список вымирающих видов в трех регионах — Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории. Министр по охране окружающей среды Суссан Лей заявила, что признание коал вымирающим видом подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются животные, и пообещала работать над созданием национального плана восстановления популяции коал.

Популяция коал сократилась в последние годы из-за расчистки мест их обитания под застройку и сельское хозяйство, а также из-за хламидиозных инфекций среди взрослых особей. На количестве коал сказалось и изменение климата — в сезон пожаров 2019-2020 годов погибло более 60 тысяч животных. По некоторым оценкам, в Новом Южном Уэльсе без дополнительной поддержки коалы могут вымереть к 2050 году.

Экоактивисты обвиняют федеральное правительство в систематическом отказе от принятия мер по защите коал от вымирания. Десять лет назад животных признали уязвимым видом, но с тех пор власти одобрили вырубку более 25 тысяч гектаров их среды обитания. По данным Красной книги Международного союза охраны природы, в дикой природе осталось менее 500 тысяч особей, а Австралийский фонд коал ранее заявлял, что в реальности их сохранилось менее 60 тысяч. «Национальное законодательство об охране окружающей среды настолько неэффективно, что не позволяет прекратить уничтожение мест обитания коал в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе с тех пор, как десять лет назад этот вид якобы начали защищать», — заявила Баша Стасак из Австралийского фонда охраны природы.

В конце января правительство Австралии все же приняло меры по защите коал. Власти обязались в течение следующих четырех лет выделить 50 миллионов австралийских долларов (35,6 миллиона долларов США) на восстановление популяции животных и их среды обитания.