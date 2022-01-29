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В Австралии потратят миллионы долларов на защиту коал

В Австралии потратят 50 миллионов австралийских долларов на восстановление популяции коал

Фото: Shutterstock

Власти Австралии потратят в течение следующих четырех лет 50 миллионов австралийских долларов (2,7 миллиарда рублей) на защиту коал. Об этом в субботу, 29 января, сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

«Коалы — один из самых узнаваемых символов Австралии. Мы стремимся защитить их для будущих поколений», — заявил политик. Уточняется, что деньги будут направлены на восстановление популяции коал, их среды обитания, а также на поддержку обучения обращению с этими животными и уход за ними.

По информации Австралийского фонда коал (AKF), с 2018 года около 30 процентов коал, проживающих на континенте, погибли из-за лесных пожаров, засухи и расчистки земель.

Ранее в январе стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» отправит 29 миллионов рублей Всемирному фонду дикой природы (WWF) России на проекты, которые помогают сохранить редкие виды животных, в частности амурских тигров, снежных барсов и белых медведей. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Всего деньги отправили 180 тысяч человек.

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Валентина Процкова
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