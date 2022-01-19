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Россияне собрали рекордные десятки миллионов рублей на животных

«ВКонтакте» с помощью «Снегопада подарков» собрала 29 млн рублей, которые отправит WWF РФ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» отправит 29 миллионов рублей Всемирному фонду дикой природы (WWF) России на проекты, которые помогают сохранить редкие виды животных, в частности амурских тигров, снежных барсов и белых медведей. В пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», уточняется, что средства были собраны пользователями соцсети во время новогодней акции «Снегопад подарков».

Участники розыгрыша, направлявшие средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Всего деньги отправили 180 тысяч человек.

«Собранные средства станут значимой инвестицией в оборудование, транспорт, исследования и помощь животным. Пользователи "ВКонтакте" помогут проектам, призванным предотвращать конфликты людей с белыми медведями и амурскими тиграми, сохранять снежных барсов в Тыве и степных антилоп в Северо-Западном Прикаспии, наблюдать за северными оленями в Водлозерском национальном парке», — говорится в сообщении.

По словам руководителя направления «Благотворительность "ВКонтакте"» Екатерины Кочневой, игровые механики помогли рассказать о благотворительности простым языком. С помощью «Снегопада подарков», отметила она, удалось привлечь внимание к социально значимым проектам.

«Сумма, которую удалось собрать в рамках акции "ВКонтакте", — беспрецедентная. Такой новогодний подарок от пользователей поможет нам осуществить несколько важных природоохранных проектов намного быстрее, чем мы предполагали, и взяться за новые», — заключил директор WWF России Дмитрий Горшков.

Всемирный фонд дикой природы — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций. Она объединяет пять миллионов постоянных сторонников и действует более чем в 100 странах. Фонд стремится сохранить биологическое разнообразие Земли.

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Варвара Кошечкина
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