Российский «Премьер» получил уникальное стекло

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) получил уникальное защитное стекло. Специальный состав позволил почти вдвое увеличить светопропускаемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Благодаря специально разработанному составу и технологии магнетронного напыления, удалось не только решить задачу экранирования кабины от действия в том числе и собственной радиолокационной станции, но и добиться светопропускаемости стекол кабины пилота до 65-70 процентов. На предыдущем поколении летающих радаров этот показатель не превышал 30 процентов», — сообщили в «Ростехе».

Стекло получило специальное металлооптическое покрытие, разработанное специалистами обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ранее главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин рассказал о возможностях самолета А-100 «Премьер». По его словам, новые двигатели А-100 отличаются повышенной тягой и экономичностью.

«Премьер» выполнил первый полет с включенной радиолокационной станцией 9 февраля. В рамках испытаний самолет взлетел с аэродрома в Таганроге.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» создан на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. Он получил обтекатель с антенной системой и радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать цели, а также передавать целеуказание авиации.