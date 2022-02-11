В России рассказали о средстве разведки нового поколения

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» станет технологическим прорывом. Летательный аппарат получил новые двигатели и оборудование. О средстве разведки нового поколения рассказал ТАСС главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что «Премьер» получил новые двигатели с повышенной тягой. Также новая силовая установка отличается большей топливной эффективностью.

Литовкин предположил, что самолет получил современное бортовое оборудование. «Характеристики засекречены, неизвестны, но, по всей видимости, они на порядок лучше, чем у А-50», — заявил эксперт.

По словам главного редактора «Независимого военного обозрения», А-100 сможет передавать полученную информацию на корабли, вертолеты и пусковые установки.

Ранее стало известно о первом полете самолета А-100 «Премьер» с включенной радиолокационной станцией. Самолет выполнил полет 9 февраля.

В феврале издание «Военно-промышленный курьер» рассказало о проблемах с А-100. В публикации отметили, что «Премьер» превосходит западные аналоги качественно, но спрос на самолеты Ил-76МД-90А превышает возможности производителя.

Самолет ДРЛОиУ А-100 разработали на базе тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А. «Премьер» получил цифровой навигационный комплекс, новый локатор и бортовой радиотехнический комплекс. В 2019 год самолет совершил первый полет.