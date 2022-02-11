В Госдуме назвали малоэффективным запрет на работу мигрантов в России

Запрет на работу мигрантов в ряде сфер в России вряд ли поможет, поскольку проблема заключается не в иностранцах, а в низких доходах россиян и общих условиях труда, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательств Сергей Казанков. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что бизнес не может развиваться, потому что у покупателей нет денег.

«Думаю, в этой ситуации запреты вряд ли помогут. У предпринимателей просто неоткуда взять деньги, чтобы заменить дешевую рабочую силу. Нелегальная трудовая миграция еще больше уйдет в тень», — сказал Казанков.

По словам депутата, «угрозу ищут там, где ее нет». Казанков обратил внимание на то, что предприниматели находятся в таких условиях, что им приходится экономить на зарплатах. В качестве возможных решений этой проблемы депутат предложил снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и сокращение числа проверяющих и контрольных ведомств.

«Когда предприниматели оживут и окрепнут, они смогут платить нормальную зарплату. Сейчас бизнес просто выживает, поэтому вынужден привлекать мигрантов. С ними много проблем и работодатели не от хорошей жизни нанимают мигрантов», — подчеркнул он.

11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Так, иностранцам запрещается работать в розничной торговле и общепите, они также не могут доставлять продукты и работать в барах. Кроме того, мигранты не могут работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

На замену мигрантов гражданами России организациям в Калужской области предоставили три месяца. Решение властей стало прецедентом — до этого ни один российский регион не закреплял на законодательном уровне запрет на работу иностранных граждан в сфере услуг.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в беседе с «Лентой.ру» осудил вводимые ограничения и призвал решить вопрос иначе. Он выразил мнение, что руководство Калужской области делает громкие заявления, чтобы успокоить общественные настроения, но вопросы миграционной политики требуют более серьезных реформ.