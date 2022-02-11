Европа понадеялась на рост поставок от «Газпрома»

Европейская комиссия надеется на то, что российский «Газпром» сможет в случае необходимости нарастить поставки в страны Евросоюза, заявила представитель ЕК Дана Спинант. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — указала Спинант, отметив постоянные обсуждения вопроса поставок российского газа на уровне Еврокомиссии.

Осенью 2021 года Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне дефицита газа, сопровождавшегося резким подорожанием топлива. В сложившейся ситуации обвиняли в том числе «Газпром», утверждая, что он намеренно не увеличивает поставок в ЕС.

Российский вице-премьер Александр Новак в январе полностью исключил возможность того, что Россия или компания «Газпром» являются виновниками подобных проблем. Он напомнил, что запасы газа и так находились на низком уровне из-за погодных условий, а часть поставок из США была переориентирована на Азию.

По подсчетам британской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, представленным в феврале, запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) снова оказались на критически низкой отметке — если страны ЕС остановят поставки газа из России, топлива останется всего на шесть недель.