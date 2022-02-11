Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск рассказал об «идиотском» решении Tesla

Маск указал на «идиотизм» решения об остановке производства старой версии Tesla Model X

Фото: Mike Blake / Reuters

Решение компании Tesla приостановить производство автомобиля Model X с презентацией обновленной версии было «идиотским», рассказал в Twitter глава компании Илон Маск.

«Останавливать производство старой версии Х в декабре 2020-го, когда спрос был еще высоким, было идиотизмом», — написал он.

Пост Маска стал ответом на замечание другого пользователя соцсети, который указал, что выведение новой Model X на рынок организовано ужасно, а некоторые клиенты, прождавшие своих авто более года, недовольны тем, как компания реагирует на ситуацию.

Tesla от TradingView

В 2021 году производство Model X и Model S снизилось на 55 процентов по сравнению с предшествующим годом, отмечает Bloomberg. На них приходилось всего 2,6 процента общего объема выпуска автомобилей Tesla.

В последнее время Tesla также сталкивается с трудностями, связанными с техническими неполадками в ее машинах. В январе компания должна была отозвать 158 тысяч электромобилей из-за опасных дефектов, речь шла о Model S и Model X. В феврале стало известно о решении компании отозвать более 800 тысяч авто из-за проблем с ремнем безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
На Украине назвали единственную альтернативу Минским соглашениям
«Нормандские» переговоры в Берлине завершились
В России оценили предложение об увеличении доли стран Запада в Совбезе ООН
При задержании пьяных мигрантов в Москве пострадали полицейские
Илон Маск рассказал об «идиотском» решении Tesla
56-летняя Брук Шилдс снялась топлес в рекламе
На Украину прибыли самолеты с американским вооружением
Кулеба сравнил требования России к НАТО с заряженным револьвером
На Украине рассказали о «шпагате» Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.