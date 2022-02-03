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Сотни тысяч Tesla оказались опасными

Компания Tesla отозвала более 800 тысяч автомобилей из-за технических неполадок

Фото: Aly Song / Reuters

Сотни тысяч автомобилей Tesla оказались опасными. Американская компания отзывает более 800 тысяч машин из-за технических неполадок. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Компания Tesla отзывает 817 143 автомобиля из-за проблем с ремнем безопасности. В NHTSA обнаружили технические неполадки — в машинах иногда не срабатывает звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что водитель не пристегнут. «Таким образом, эти автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения № 208», — заявило ведомство.

Tesla от TradingView

Технические дефекты обнаружены в моделях с 2021 по 2022 год: автомобилях S и Model X, автомобилях Model 3 с 2017 по 2022 год и автомобилях Model Y с 2020 по 2022 год. Tesla проведет обновление программного обеспечения, чтобы убрать проблемы у машин, которые уже приобретены.

Ранее в январе компания была вынуждена отозвать десятки тысяч электромобилей моделей Model S и Model X из-за технических дефектов. Проблемы возникли с главным блоком управления MCU (Media Control Unit) и дисплеем. Также в декабре прошлого года Tesla отозвала более 475 тысяч электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могли увеличивать риск ДТП.

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Платон Щукин
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