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Слова Байдена о выходе ситуации на Украине из-под контроля назвали мыслями вслух

Политолог Сингх заявил, что Байден не обдумал призыв к американцам покинуть Украину

Фото: Cheriss May / Reuters

Говоря о скором выходе ситуации на Украине из-под контроля, президент США Джо Байден в очередной раз озвучил мысли вслух, не обдумав их последствия. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Биркбека (Лондонский университет) Роб Сингх.

По его словам, искать какой-то скрытый смысл в словах американского лидера не стоит. «Байден определенно считает, что полномасштабное вторжение возможно, даже если другие люди в его администрации и Вашингтоне считают это маловероятным», — объяснил политолог.

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Ранее Байден выступил с призывом к американцам «сейчас же» покинуть Украину и назвал ситуацию в стране крайне нестабильной. Госдеп США также порекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Ведомство посоветовало отказаться от поездок в республику из-за якобы увеличившейся угрозы военного вторжения со стороны России, а также из-за пандемии COVID-19.

Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Министр объяснил решение возможными планами США и Великобритании (Лавров использовал термин «англосаксы» — прим. «Ленты.ру») в отношении Украины.

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Валентина Шварцман
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