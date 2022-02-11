Набиуллина оценила темпы выдачи ипотеки в России

Председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина назвала слишком высокими темпы выдачи жилищных кредитов в стране. По оценкам главы регулятора, несбалансированное развитие ипотеки приводит к подорожанию недвижимости, пишет РИА Новости.

«Такие темпы были как раз одним из ключевых факторов роста цен на жилье, поэтому они должны быть меньше. И я надеюсь, что льготные программы станут более адресными, будет отказ от широко действующих программ в пользу адресных», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, в 2021 году темпы выдачи кредитов на жилье выросли на 27 процентов, что считается чрезмерно высоким показателем. В 2022 году в ЦБ ожидают снижение роста ипотеки до 15-19 процентов, в 2023-м — до 14-18 процентов, а в 2024-м — до 12-16 процентов. Подобные темпы выдачи кредитов Набиуллина назвала тоже высокими, но сбалансированными. Она считает, что так больше людей смогут пользоваться этим инструментом без накопления рисков для себя и всей банковской системы.

Набиуллина уже неоднократно выступала против продления льготной ипотеки на новостройки в России. В декабре 2020 года она призывала остановить льготные программы, чтобы не допустить перегрева на ипотечном рынке. Аналогичную позицию глава ЦБ озвучила и в ноябре 2021 года.