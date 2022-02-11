Председатель ОБСЕ посетит Москву

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву на следующей неделе. Об этом cообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, передает РИА Новости.

Как уточнил Ясина, Рау приедет в российскую столицу вечером в понедельник, 14 февраля, однако основные пункты его визита придутся на следующий день.

Ранее встречу со Збигневом Рау провел президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он обсудил с главой ОБСЕ мирный процесс и ситуацию с безопасностью.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ не быть пассивно-нейтральной и проявлять активность и решительность в защите тех положений, для которых организация была создана.