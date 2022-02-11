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69-я параллель

В российском городе впервые проведут всемирный конгресс оленеводов

В Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта состоится VII всемирный конгресс оленеводов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта проведут VII всемирный конгресс оленеводов, данное мероприятие ХМАО примет впервые. Об этом сообщается на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

На конгресс приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира. Предполагается, что на мероприятии участники изберут новый совет ассоциации «Оленеводы мира».

Также в рамках конгресса состоятся VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры, digital-салон социальных проектов «Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов», креативные этномастерские и гастрономический этнофестиваль «Со вкусом Севера».

На конгресс оленеводов раз в четыре года съезжаются представители народов арктических стран. В мероприятии участвуют оленеводы, а также ученые, занимающиеся вопросами оленеводства и коренного населения. В 2022 году конгресс пройдет при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа и ассоциации «Оленеводы мира».

Ранее сообщалось, что частые визиты белых медведей к оленеводам на Ямале могут быть связаны с наступлением глобального потепления. Такую причину выдвинули ученые на международном симпозиуме «Связь климатических изменений с изменениями биологического и ландшафтного разнообразия Арктики и Субарктики», проходящем в Салехарде.

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Анна Щербакова
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