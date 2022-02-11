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Армия США приготовилась спасаться от новой угрозы

В стратегию по климату армии США включили подготовку солдат к природным катаклизмам

Фото: Ahmad Masood / Reuters

Армия США представила свою первую климатическую стратегию по указу президента Джо Байдена. Она включает меры по адаптации к изменению климата и борьбе с глобальным потеплением. Об этом сообщает CNBC.

План предполагает, что изменение климата с годами усугубится, так что солдаты будут проходить подготовку в условиях наводнений, аномальной жары и других природных катаклизмов. Министерство обороны считает, что военнослужащие должны быть к этому готовы. План затронул и вопросы спасения от выбросов парниковых газов. Согласно стратегии, к 2030 году армия страны планирует сократить вдвое выбросы углерода по сравнению с уровнем 2005 года и достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Кроме того, вооруженные силы собираются полностью заменить нетактические транспортные средства (не рассчитанные на применение в процессе боевых действий) с двигателями внутреннего сгорания на электрокары к 2035 году.

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В 2021 году министерство обороны заявило, что изменение климата представляет серьезную угрозу для военных операций США и способно привести к новым геополитическим конфликтам. Увеличение числа природных катаклизмов уже обошлось армии в миллиарды долларов. Ожидается, что в будущем их станет больше, а вместе с этим возрастут риски для военнослужащих при выполнении боевых заданий и суммы ущерба от стихийных бедствий.

По данным аналитиков нефтегазовой компании BP, США находится на втором месте в списке стран по количеству выбросов углекислого газа — опасного парникового газа, который усиливает глобальное потепление. За 2020 год объем его выбросов в стране достиг около 4,5 миллиарда тонн, что составляет 13,8 процента от общего показателя выбросов.

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Платон Щукин
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