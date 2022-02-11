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В России оценили предложение об увеличении доли стран Запада в Совбезе ООН

Дипломат Богуславский заявил, что увеличение доли Запада в СБ ООН не добавит многообразия

Фото: Pixabay

Российский дипломат Алексей Богуславский оценил предложение об увеличении доли стран Европейского союза (ЕС) и Запада в Совете Безопасности (СБ) ООН. По его мнению, это не добавит организации многообразия, передает ТАСС.

Представитель российской дипмиссии отметил, что в Совбезе очевиден перекос в пользу западных государств, треть его членов представляют сравнительно небольшую группу стран Евросоюза, в то время как в ЕС проживает в три раза меньше жителей, чем в Африке, а к 2030 году, по некоторым оценкам, этот разрыв увеличится до пяти раз.

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«Проблема скорее в том, что страны — члены этого блока не только высказывают созвучные позиции, но и ставят перед собой задачу проводить общую внешнюю политику и говорить "одним голосом"», — добавил Богуславский.

По его словам, Россия выступает за повышение в Совбезе доли развивающихся стран, в том числе средних, малых и островных государств. При этом Совет должен оставаться компактным, поскольку чрезмерное расширение подорвет работоспособность и оперативность.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о праве России на членство в Совбезе. Он подчеркнул, что организация не собирается вмешиваться в вопросы, которые должны решать страны-члены.

До этого постпред Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во всемирную организацию.

Марина Совина
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