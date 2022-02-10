В ООН оценили слова Украины о членстве России в Совбезе

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил слова постпреда Украины при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России на членство в Совбезе. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем отчетливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт», — заявил Дюжаррик на брифинге.

Также он указал, что все эти вопросы относятся к странам-членам ООН. «Но мы не собираемся в них вмешиваться», — Дюжаррик.

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во всемирную организацию.

1 февраля сообщалось, что словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Резкую реакцию со стороны Небензи вызвало замечание американского постпреда о том, что Россия, не имея каких-либо фактических оснований, пытается выставить Украину и страны Запада как агрессоров и таким образом сфабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну.