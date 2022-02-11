Украинские С-300 в Донбассе назвали угрозой для самолетов над Россией

Переброска Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Донбасс представляет опасность для пассажирских самолетов в приграничных российских регионах, считает генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Михайлов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Киев перебросил в Донбасс дивизион ЗРК С-300 для подготовки к наступлению, заявил ранее замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Бандиты за пультом управления

«С одной стороны, мы могли бы предположить, что такая мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности. Но с другой — мы понимаем и видим физически, что неадекватность политического руководства Украины может привести к эскалации. И это уже серьезный вопрос, поскольку пока мы действительно не понимаем позиции украинской стороны», — сказал Михайлов.

Насколько серьезным является этот шаг, оценить сложно: у меня нет карт Генштаба, я не могу посмотреть дислокацию войск и их оснащенность. Но, мне кажется, Украина несерьезно подходит к теме, не понимая, что в регионе живет 700 тысяч граждан России Александр Михайлов военный эксперт

Генерал-майор ФСБ в запасе считает, что война на территории Донбасса логично повлечет за собой потери гражданского населения, в том числе среди россиян. И в данном контексте, в случае начала боевых действий, Россия будет вынуждена защитить своих граждан.

«По сути, это будет автоматическим объявлением войны России. Конечно, если бы раньше мы присоединили Донецк и Луганск вместе с Крымом, ситуация была бы другой», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что определенную угрозу размещение С-300 в регионе представляет и для пассажирских самолетов в приграничных российских регионах.

«Любое вооружение, работающее по первым целям, представляет опасность. И вопрос не только в том, какие технические данные у этого вооружения, но и в том, кто сидит за пультом управления. А там очень много неадекватных военизированных бандитов, готовых к любым провокационным действиям. И это меня тревожит», — заключил Михайлов.

В 2001 году украинские военные во время учений сил ПВО непреднамеренно сбили пассажирский самолет Ту-154. Тогда погибли 78 человек. Украина до сих пор не признала юридическую ответственность за произошедшее.

Ранее Басурин сообщал, что украинская армия разместила системы залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе.