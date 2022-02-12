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Канада приостановила работу посольства на Украине

Канада приостановила работу посольства на Украине из-за ситуации с безопасностью в стране

Фото: Chris Wattie / REUTERS

Канада приостановила работу своего посольства на Украине из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, власти организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», — сказано в заявлении.

По словам главы МИД, посольство вернется к работе «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.

Накануне МИД Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с опасениями эскалации. «В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации, МИД призывает граждан Израиля, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну», — говорится в заявлении.

Ранее власти Норвегии посоветовали гражданам королевства покинуть Украину из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.

Марина Совина
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