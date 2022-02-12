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Глава Пентагона обсудил с Шойгу наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины

Глава Пентагона Остин заявил о наращивании Россией сил в Крыму и вокруг Украины

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил в субботу, 12 февраля, в телефонном разговоре с главой Минобороны Россией Сергеем Шойгу «наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

Ранее Пентагон раскрыл планы США по участию в боевых действиях в случае эскалации на Украине. Остин напомнил о словах президента страны Джо Байдена, который дал понять, что не намерен отправлять военных на Украину для проведения боевых операций.

Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Госдепартамент Соединенных Штатов начал вывозить часть секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации на Украине.

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Платон Щукин
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