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В профсоюзе мигрантов оценили запрет губернатора на работу для приезжих

Профсоюз трудящихся мигрантов не видит дискриминации в запрете мигрантам работать в Калуге

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Профсоюз трудящихся мигрантов не считает дискриминационным решение губернатора Калужской области Владислава Шапши о запрете для приезжих на работу в некоторых сферах. Такую оценку происходящему дал председатель профсоюза Ренат Каримов в разговоре с «Газетой.Ru»

Он сказал, что у губернаторов есть такие полномочия, чтобы ограничивать работу мигрантов. «Я не вижу здесь никакой дискриминации. Губернатор пытается решить ситуацию, ориентируясь на взгляд жителей области. Если людей беспокоит эта проблема, и ее нельзя урегулировать какими-то мерами информирования о том, что иностранцы вносят существенный вклад в развитие области. Что делать, если это не помогает? Нужно либо смириться и работать в другой сфере, либо поменять место жительства», — подчеркнул Каримов.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать в таких сферах, как торговля, пассажирские перевозки и общественное питание. на фоне роста межнациональной напряженности в регионе.

В Госдуме назвали малоэффективным такое решение. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательств Сергей Казанков заявил, что «угрозу ищут там, где ее нет». Между тем в узбекской диаспоре предрекли скорую отмену ограничений на работу мигрантов в Калуге.

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Платон Щукин
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