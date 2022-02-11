В узбекской диаспоре ответили ограничившему работу мигрантов губернатору

Власти Калужской области отменят ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, когда ситуация с межнациональной напряженностью в регионе уйдет из общественной повестки. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился президент Узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Узбегим» Суратбек Абдурахимов.

«Я думаю, что решение это временное и потом они вернут все обратно. Раздувать что-то серьезное из этой истории не стоит», — заявил представитель диаспоры.

Абдурахимов добавил, что инициативы о запрете труда мигрантов периодически озвучиваются российскими чиновниками и общественными деятелями, однако даже если такие меры вводятся, то остаются в силе они недолго.

«Такие инициативы периодически звучат, запреты такие вводились. В Питере глава одного из районов хотел, чтобы у него работали только граждане России», — добавил он.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать в таких сферах, как торговля, пассажирские перевозки и общественное питание. Решение было принято на фоне роста межнациональной напряженности в регионе в последние несколько месяцев. Местные жители были возмущены после того, как в декабре 2021 года мигрант ударил ножом в сердце 16-летнего подростка. Также в октября 2021 года после драки с мигрантами скончался 26-летний отец малолетнего ребенка.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов заявил, что инициатива губернатора не поможет решить проблему с межнациональной напряженностью в регионе, а также создаст недостаток рабочих рук.