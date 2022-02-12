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Су-34 проверили радиолокаторы «Небо-Т»

Комплексы «Небо-Т» заступили на боевое дежурство в регионах Поволжья и Урала

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Расчеты радиолокационных комплексов «Небо-Т» заступили на боевое дежурство. Комплексы дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) обеспечат охрану воздушного пространства над регионами Поволжья и Урала. «Небо-Т» проверили с помощью истребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Специально для проверки радиолокаторов с аэродромов в Челябинской и Свердловской областях в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нового поколения, которые имитировали возможного противника. Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами», — отметили в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что «Небо-Т» является глубокой модернизацией комплекса «Небо-У». Новая разработка позволяет сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 километров.

Радиолокационные станции «Небо-Т» впервые поступили в войска ЦВО в январе.

В декабре стало известно о передаче авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Модернизированный самолет позволяет обнаруживать новые типы летательных аппаратов.

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Даниил Иринин
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