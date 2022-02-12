В Германии выдвинули свою версию попадания допинга в организм Валиевой

Немецкое издание Sportschau выдвинуло свою версию попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается в статье, размещенной на сайте портала.

Журналисты посчитали, что виновным в допинг-скандале может быть врач группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский, ранее отбывавший наказание за нарушение антидопинговых правил. «Российские источники сообщили, что на тренировочных сборах фигуристам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Им не говорили, что именно находится в этих таблетках», — заявили в Германии.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позднее 12 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.