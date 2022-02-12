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Спорт

Российская лыжница установила рекорд на Олимпиаде в Пекине

Россиянка Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская лыжница Вероника Степанова установила рекорд на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. В составе сборной России она выиграла в эстафете в возрасте 21 года и 39 дней.

Прежний рекорд также принадлежал российской лыжнице. Юлия Чепалова стала олимпийской чемпионкой в гонке на 30 километров свободным стилем на Играх-1998 в Нагано в возрасте 21 года и 60 дней.

Среди мужчин самым молодым чемпионом Игр является норвежец Йоханнес Клебо. На Играх-2018 в Пхенчхане он стал победителем спринтерской гонки в возрасте 21 года и 114 дней.

11 февраля российские лыжницы выиграли в эстафете четыре по пять километров на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды, помимо Степановой, которая бежала на финишном этапе, выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Дарья Коршунова
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