Чемпионка Игр-2022 порассуждала об интересе Путина к лыжным гонкам

Чемпионка олимпийских игр-2022 в эстафете Вероника Степанова порассуждала об интересе президента России Владимира Путина к лыжным гонкам. Ее слова передает Sport24.

Спортсменка заявила, что сделала все возможное, чтобы глава государства полюбил лыжи. «Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки?!» — поделилась Степанова.

Ранее сообщалось, что Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. В составе сборной России она выиграла в эстафете в возрасте 21 года и 39 дней.

11 февраля российские лыжницы стали победительницами в эстафете четыре по пять километров на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды, помимо Степановой, которая бежала на финишном этапе, выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.