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На Украине впервые применили модернизированные танки Т-64

Украинские военные впервые применили модернизированные танки Т-64БМ2 на учениях

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины провели учения на полигоне в Харьковской области. В ходе маневров военные впервые применили модернизированную версию советского танка Т-64. Об этом сообщает Defence Express.

В публикации отмечается, что на учениях украинские военные отражали наступление условного противника. В ходе занятий танкисты впервые применили модернизированные Т-64БМ2.

Также на учениях использовали бронетранспортеры БТР-4Е, советские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

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Усовершенствованная машина построена на базе Т-64БМ. Главным отличием новой модификации стал двигатель мощностью 1000 лошадиных сил. Силовой агрегат занял место двигателя 5ТДФМ, который ограничивал подвижность танка.

Основной танк Т-64Б разработали в 1976 году. Машина стала результатом модернизации Т-64А. Танк получил дополнительную защиту и новую систему управления огнем. В 2004 году украинские военные приняли на вооружение усовершенствованный Т-64БМ «Булат», который стал развитием Т-64Б. Позже «Булаты» вывели в резерв из-за избыточной массы и слабого двигателя.

Ранее издание Defence Express сообщило о начале испытаний Т-64БВ образца 2022 года. Советскую машину оснастили новыми приборами наблюдения и прицельными приспособлениями.

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Даниил Иринин
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