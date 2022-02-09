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На Украине начали испытания модернизированного танка

Украинское предприятие ХБТЗ приступило к испытаниям танка Т-64БВ образца 2022 года

Фото: пресс-служба «Укроборонпром»

Испытания модернизированной версии советского танка Т-64 начали на Украине. Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод» (ХБТЗ), которое входит в концерн «Укроборонпром», оснастило Т-64БВ образца 2022 года новым оборудованием. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу концерна.

Работы по модернизации Т-64БВ выполнили в рамках заказа оборонного ведомства Украины. Т-64БВ образца 2022 года получил новые приборы наблюдения и прицелы третьего поколения. Защищенность танка усилили решетчатыми экранами, а на башне установили резиновые щитки.

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Также танк получил модернизированную топливную систему и дополнительную защиту топливных баков. В ХБТЗ отметили, что машину оснастили средствами навигации и связи, которые соответствуют стандартам НАТО.

В ноябре 2021 года в американском издании 19FortyFive оценили украинский танк «Оплот». В публикации отметили, что малочисленность «Оплотов» не позволит раскрыть преимущества машин этого типа.

В декабре 2021 года ХБТЗ провел модернизацию танка Т-64БВК. Машина получила новые приборы наблюдения и систему навигации.

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Даниил Иринин
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