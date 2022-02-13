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Чимаев захотел боя с чемпионом UFC Адесаньей

Боец MMA Хамзат Чимаев захотел схватки с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлом Адесаньей

Фото: Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев захотел одолеть новозеландца Исраэла Адесанью. Об этом он написал в Twitter.

Чеченец выразил мнение по итогам главной схватки турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором Адесанья победил Роберта Уиттакера судейским решением. «Легкие деньги для меня. Борьба у него никакая. Прикончу этого парня в первом раунде», — написал Чимаев об Адесанье.

Ранее Адесанья снова удержал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чимаев способен выступать в нескольких весовых категориях. По утверждениям бойца UFC Энтони Смита, Чимаев выходил победителем из борцовских спаррингов с представителями полутяжелого веса.

Чимаев ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. На его счету десять побед в десяти поединках. Четыре победы чеченец добыл под эгидой UFC. Все схватки в рамках промоушена он заканчивал досрочно.

Николай Костюков
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