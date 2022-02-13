Адесанья победил Уиттакера и сохранил титул чемпиона UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе возглавил ивент UFC 271. Схватка продлилась все пять раундов. Адесанья праздновал победу судейским решением.

Адесанья в четвертый раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC. До этого в июне 2021-го он оказался сильнее итальянца Марвина Веттори.

Адесанья довел количество побед в MMA до 22 при единственном поражении. В марте 2021-го он уступил Яну Блаховичу в схватке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.