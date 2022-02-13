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Адесанья победил Уиттакера и сохранил титул чемпиона UFC

Чемпион UFC Исраэл Адесанья победил Роберта Уиттакера на UFC 271

Фото: Troy Taormina / Reuters

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе возглавил ивент UFC 271. Схватка продлилась все пять раундов. Адесанья праздновал победу судейским решением.

Адесанья в четвертый раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC. До этого в июне 2021-го он оказался сильнее итальянца Марвина Веттори.

Адесанья довел количество побед в MMA до 22 при единственном поражении. В марте 2021-го он уступил Яну Блаховичу в схватке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Николай Костюков
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