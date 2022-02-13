Захарова обвинила американских политиков во лжи ради предлогов для нападения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американских политиков в том, что они врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

В качестве примера лжи она привела слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее заявил о том, что необходимо быть готовым к тому, что РФ создаст предлог для нападения на Украину.

«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон "создает предлоги для нападения", пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», — напомнила Захарова о речь Пауэлла, в которой он заявлял, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.

Ранее Салливан заявил, что власти США не могут назвать точную дату вторжения России на Украину, однако ожидают, что это может произойти в любой день. При этом помощник президента США отметил, что вторжение может произойти в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр. «Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», — добавил он.

Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен отказался каким-либо образом подтвердить заявление американского лидера.