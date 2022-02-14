Дочери Баталова вернули недвижимость

Управление Росреестра на основании решения Замоскворецкого районного суда в Москве восстановило дочь российского актера Алексея Баталова Марию в правах собственности. Об этом сообщается в материалах ведомства, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Росреестр снял обеспечительные меры и окончательно вернул Баталовой один нежилой и два жилых объекта недвижимости. «В настоящее время в соответствии с вынесенным решением суда государственная регистрация перехода права общей долевой собственности проведена — права собственности Марии Баталовой восстановлены», — говорится в сообщение управления.

Обеспечительные меры наложили на элитную квартиру в доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича в Москве в январе 2021 года. Объекты находились в собственности артистки Натальи Дрожжиной.

Разбирательства с имуществом Баталова началось в сентябре 2020 года, когда его вдова Гитана Леонтенко рассказала о предполагаемом хищении наследства и обвинила в произошедшем Дрожжину и ее супруга юриста Михаила Цивина. По словам женщины, супруги подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Спустя месяц пару задержали и предъявили им обвинение в мошенничестве. В январе 2022 года суд признал недействительными договоры пожизненного содержания Марии Баталовой и сделки с недвижимостью.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.