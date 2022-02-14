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Спорт

Фигуристка-чемпионка описала допуск Валиевой к Играм фразой «дух Олимпиады умер»

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель осудила решение CAS допустить Валиеву к участию в ОИ

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель призналась, что разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву к участию на Олимпиаде в Пекине. Об этом она написала в Twitter.

36-летняя экс-спортсменка задалась вопросом, можно ли после решения CAS серьезно относится к фигурному катанию. «По сути, нам сказали что абьюз и препараты — это норма. Если спорт превратился в это, я не хочу с ним иметь ничего общего. Сегодня дух Олимпиады умер», — так Дюамель осудила решение CAS.

Ранее относительно скандала вокруг допинг-пробы 15-летней Валиевой на Играх в Пекине высказалась американская колумнистка Кристин Бреннан. Она приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от церемонии награждения фигуристов из-за Валиевой.

CAS не удовлетворил апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые добивались отстранения Валиевой от Игр. Спортсменка готовится к участию в личном турнире фигуристок. Короткая и произвольная программы пройдут 15 и 17 февраля.

Николай Костюков
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