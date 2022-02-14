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Спорт

В США отреагировали на отмену награждения фигуристов на ОИ из-за Валиевой

Журналистка USA Today Бреннан назвала допуск Валиевой к участию в Олимпиаде толчком в хаос
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Американская колумнистка USA Today Кристин Бреннан приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от награждения фигуристов из-за скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой. Пост с реакцией доступен в Twitter-аккаунте журналистки из США.

По мнению Бреннан, позиция МОК ярко иллюстрирует ситуацию, в которой никто не доверяет «грязным прокатам». Также американка назвала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно допуска 15-летней Валиевой к дальнейшему участию в Играх ужасным. «Это толкает Олимпиаду и фигурное катание на ней в хаос», — написала она.

Ранее 14 февраля стало известно о решении МОК отказаться от церемонии награждения победителей командного турнира. В комитете мотивировали этот шаг тем, что организация действует в интересах всех фигуристов. Также МОК не станет вручать медали в личном турнире в том случае, если 15-летняя россиянка попадет в число призеров. CAS отказал МОК и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в удовлетворении апелляции. Организации стремились добиться отстранения Валиевой от дальнейшего участия в Играх. CAS оставил в силе решение об отмене временного отстранения спортсменки. Валиева примет участие в личном турнире. Прокаты пройдут 15 и 17 февраля.

9 февраля стало известно о сомнительной допинг-пробе Валиевой. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин.

Валиева выиграла короткую и произвольную программы в ходе командного турнира и помогла российской сборной завоевать золото. Также фигуристка первой в истории женского катания исполнила четверной прыжок на Олимпиаде.

Николай Костюков
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