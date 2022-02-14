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Спорт

МОК отказался проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК заявили, что решение было принято в интересах всех спортсменов, так как невиновность россиянки Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, до сих пор полностью не доказана. Уточняется, что допинг-проба фигуристки дала положительный результат, однако нарушение антидопинговых правил зафиксировано не было.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Короткая программа в женских соревнованиях пройдет 15 февраля. Валиева выступит под 26-м номером. Начало турнира — в 13:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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