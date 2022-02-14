CAS объяснил решение по делу Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснила решение по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости.

В CAS заявили, что решение в пользу 15-летней спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к ней. Отмечается, что в пользу Валиевой говорило позднее извещение о положительной допинг-пробе, полученной в декабре 2021 года. В суде подчеркнули, что это говорит о наличии серьезных проблем. По их мнению, недопуск фигуристки до Олимпийских игр нанес бы ей непоправимый вред.

О снятии временного отстранения с российской фигуристки стало известно ранее 14 февраля. Сообщалось, что CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.