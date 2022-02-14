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Украина выразила заинтересованность в работе миссии ОБСЕ в Донбассе

Кулеба в разговоре с Блинкеном заявил о заинтересованности в функционировании миссии ОБСЕ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Oleksii Kovalovukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина выразила заинтересованность в работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии», — заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что американцы из состава миссии ОБСЕ в Донбассе покинули Донецк. Камеры видеонаблюдения зафиксировали проезд автомобилей представителей ОБСЕ через контрольно-пропускной пункт в Донбассе.

Об отъезде представителей ОБСЕ стало известно после того, как США заявили, что Россия может начать военное вторжение в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

МИД России назвал заявления США истерикой.

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София Сарджвеладзе
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