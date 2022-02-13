Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса попал на видео

RT: сотрудники миссии ОБСЕ при отъезде вывезли из Донецка все машины, кроме бронированных

В ходе отъезда из Донецка сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вывезли несколько машин, одна из которых была с прицепом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованное видео журналиста Семена Пегова с места событий.

На записи с камер видеонаблюдения попал момент проезда машин представителей ОБСЕ через контрольно-пропускной пункт в Донбассе. «Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — уточнил Пегов.

Ранее стало известно, что американцы из состава миссии ОБСЕ в Донбассе покинули Донецк утром 13 февраля. CNN сообщал, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. В Донецке, в свою очередь, заявили, что в таком случае из миссии в Донбассе уедет существенная часть наблюдателей.

Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Россиянин открыл стрельбу по прохожим из окна
Депутатам партии Зеленского запретили покидать Украину
В ЛПДР опровергли слухи о смерти Жириновского
В Румынии появится постоянная боевая группировка НАТО
На Украине обвинили Германию в лицемерии на фоне отказа от поставок оружия Киеву
Российский биатлонист Латыпов выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине
В Совете Федерации прокомментировали слова Орбана о верховенстве законов ЕС
Озвучившая Пьеро и Умку актриса Корабельникова умерла в 90 лет
Раскрыты подробности инцидента со стрельбой в Среднеуральске
Россиянин с эпилепсией умер в доме-музее Пушкина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.