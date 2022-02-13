Отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса попал на видео

В ходе отъезда из Донецка сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вывезли несколько машин, одна из которых была с прицепом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованное видео журналиста Семена Пегова с места событий.

На записи с камер видеонаблюдения попал момент проезда машин представителей ОБСЕ через контрольно-пропускной пункт в Донбассе. «Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — уточнил Пегов.

Ранее стало известно, что американцы из состава миссии ОБСЕ в Донбассе покинули Донецк утром 13 февраля. CNN сообщал, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. В Донецке, в свою очередь, заявили, что в таком случае из миссии в Донбассе уедет существенная часть наблюдателей.