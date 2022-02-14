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Порошенко потребовал немедленной отставки допустившего отказ от НАТО посла

Порошенко допустил, что Пристайко озвучил позицию Зеленского по отказу Украины от НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко потребовал немедленной отставки посла в Великобритании Вадима Пристайко, допустившего отказ от вступления в НАТО ради предотвращения войны с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».

Порошенко уверен, что после поднявшегося возмущения украинского общества просто опровержения слов Пристайко уже недостаточно.

«Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и [президента Владимира] Зеленского — немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы. Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит, он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского», — заявил Порошенко.

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Ранее Пристайко в интервью «Би-би-си» допустил, что Украина может отказаться от своей цели вступить в НАТО для предотвращения войны. «Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход», — отметил он.

Позже он пояснил, что Украина готова на многие уступки, но это не имеет ничего общего с курсом на вступление в НАТО, который прописан в конституции. Посольство Украины в Великобритании назвало провокационными интерпретации высказывания Пристайко.

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София Сарджвеладзе
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