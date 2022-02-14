Посольство Украины заявило о провокационных интерпретациях высказывания о НАТО

Посольство Украины в Великобритании назвало провокационными интерпретации высказывания посла Вадима Пристайко о возможном отказе от курса на вступление в НАТО. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«После провокационных интерпретаций разговора посла Украины Вадима Пристайко с журналистом ВВС должны прояснить, что планы получения членства в НАТО остаются неизменными. Это четко регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну», — заявило посольство.

Пристайко в интервью «Би-би-си» (BBC) допустил, что ради предотвращения войны Киев может отказаться от своей цели стать членом Североатлантического альянса. МИД заявил, что слова посла были вырваны из контекста. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что Пристайко должен объясниться.

Позже дипломат заявил, что Украина готова на многие уступки, но это не имеет ничего общего с курсом на вступление в НАТО, который прописан в конституции.