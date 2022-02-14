Украина опровергла информацию о запрете на въезд мужчинам из России

Информация о введении неофициального запрета въезжать на Украину для мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы республики Андрей Демченко, сообщает «Страна.ua».

О введении негласных ограничений на въезд в страну в понедельник, 14 февраля сообщил редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Он указал, что это правило будет действовать как минимум «до конца военных маневров Вооруженных сил России близ границ». Представитель Госпогранслужбы эти сообщения опроверг.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по словам свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников.

Эти сообщения также были опровергнуты представителями украинских пограничников, которые призвали «не доверять слухам».