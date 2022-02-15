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Раскрыто оружие Канады для Украины

Defense Express: Канада поставит Украине автоматы C8, пулеметы С6 и винтовки C14

Кадр: UATV English / YouTube

Издание Defense Express раскрыло возможное оружие, которое власти Канады в рамках военной помощи планируют поставить Украине.

В публикации утверждается, что Оттава может отправить Киеву автоматы C8 калибра 5,56 миллиметра. «Винтовка легко разбирается, имеет голографический прицел, который дополняется регулируемыми передними и резервными прицелами. Винтовка может быть оснащена штыком для ближнего боя», — пишет издание.

Также Украина может получить пулеметы С6 калибра 7,62 миллиметра. «Это автоматический пулемет с воздушным охлаждением и скорострельностью от 750 до 1100 выстрелов в минуту», — уточняет издание.

В публикации отмечается, что Оттава может передать Киеву снайперские винтовки C14 Timberwolf. «Эффективная дальность стрельбы — 1500 метров, есть дневная и ночная оптика», — пишет Defense Express.

Согласно Минобороны Канады, поставка оружия Киеву будет в себя включать пулеметы, пистолеты и ружья, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства. Вместе с ними будет передано 1,5 миллиона патронов. О поставке вооружений на Украину премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил ранее 15 февраля.

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Иван Потапов
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