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Минобороны Канады раскрыло состав военной помощи Украине

Минобороны Канады сообщило о поставках Украине винтовок, пулеметов и ружей

Фото: Pixabay

Канада пожертвует Украине летальное вооружение, которое состоит из стрелкового оружия. Об этом заявило минобороны североамериканской страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что поставка будет в себя включать пулеметы, пистолеты и ружья, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства. Вместе с ними будет передано 1,5 миллиона патронов.

О поставке вооружений на Украину премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил ранее 15 февраля. Он также добавил, что одобрил выделение дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (около 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины. Данный кредит будет предложен Киеву в дополнение к 120 миллионам канадских долларов, выделенным в январе.

Марина Совина
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